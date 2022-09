L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla formazione al quale Corini potrebbe affidarsi contro il Südtirol.

La formazione tipo, almeno negli undici titolari, potrebbe non subire alcun tipo di scossone. Nedelcearu ha lavorato in gruppo dopo gli impegni con la nazionale e il suo posto al centro della difesa non appare in dubbio, con Marconi primo candidato per completare la batteria di centrali nella linea a 4. Stulac e Segre partono ampiamente davanti a Broh e Gomes, in mediana, mentre Valente potrebbe insidiare uno tra Elia e Di Mariano, ma anche lui è al rientro da un piccolo acciacco muscolare, per quanto a Manchester sia tornato in gruppo e abbia giocato per 25 minuti nel test col Nottingham Forest.

Più che sulle fasce, però, la sorpresa potrebbe arrivare in mezzo al campo. Che sia con la conferma del 4-3-3 o che sia col passaggio ad un 4-2-3-1 ibrido, Saric può diventare l’ago della bilancia di un Palermo chiamato a trovare alternative in zona gol. I rosanero dipendono dalla verve realizzativa di Brunori e Corini cerca nuova soluzioni per creare pericoli in avanti.