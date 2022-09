L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di domani al “Renzo Barbera” tra Palermo e Südtirol.

II cambio di rotta c’è stato nei risultati e nella difesa. Il Südtirol che verrà al Barbera è quello rinato con la cura Bisoli che nelle ultime tre partite ha fatto sette punti e subito due reti. Non un avversario morbido per il Palermo ma il tecnico subentrato nella panchina tirolese non intende fare voli pindarici. Tanto più adesso che si trova alle prese con diverse assenze:

«Belardinelli ha avuto qualche problema dopo la partita contro Il Como quindi non ha fatto nessun allenamento con la squadra. Nicolussi, invece, venerdì ha avuto un’infiammazione tendina. Gli altri hanno fatto invece molto bene. Il lavoro che abbiamo fatto però ha bisogno di tempo per vedersi. Contro il Palermo non saremo al 100%. Durante questa settimana il gruppo ha fatto ottimi allenamenti, riuscendo a far crescere l’intensità ed i minuti a disposizione. Penso che al momento ci siano circa 80 minuti a disposizione. Il fatto che ci a Palermo sugli spalti ci potrebbero essere 20.000 spettatori, non dovrà incidere sui miei ragazzi».