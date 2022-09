L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla serie B che questa sera torna in campo.

Si riparte con l’anticipo contro il Como . Il Cosenza per la terza volta in casa con l’intento di rinsaldare una posizione di classifica che vede i rossoblù nella zona media della graduatoria. Dionigi dovrà fare a meno di due pedine fondamentali, Vaisanen in difesa ed il giovane Florenzi in mezzo al campo. Per il resto, tutti abili e arruolati. In conferenza il tecnico ha parlato chiaro. Si partirà dal 4-2-3-1 salvo poi cambiare in corso d’opera. Al Cosenza si chiede di migliorare dalla trequarti in su, nelle realizzazioni. Fin qua solo 5 i gol all’attivo, altrettanti quelli subiti, con una difesa che è tra le migliori del torneo.

Questo il Dionigi pensiero, ex di turno per avere giocato a Como nei primi anni ’90. Marco Tardelli all’epoca il suo mèntore. «Dispiace per le assenze di Vaisanen e Florenzi , ma il Cosenza possiede altri giocatori che in campo si faranno rispettare – spiega -. Incontreremo una squadra che annovera gente di categoria superiore , però a noi interessa consolidare i progressi fatti . In questa sosta abbiamo lavorato sodo e messo a punto altre soluzioni tattiche. Come quella di portare una maggiore incisività nell’area avversaria. Quando si creano le occasioni, dovremo cercare di sfruttarle. Bisognerà affrontare il Como allo stesso modo del Bologna in Coppa, e di Benevento e Parma in campionato» .

IL COMO . Fin qui non ha mai vinto nelle sei gare disputate. Così il neo tecnico Moreno Longo : «Ci siamo allenati bene e c’è tanta curiosità nel vedere questa squadra della quale ho iniziato a conoscere i giocatori . I segnali sono positivi, ma ci vogliono umiltà e consapevolezza per fare bene» . Quindi un passaggio sul Cosenza di Dionigi. «Una squadra che ben conosco con un ambiente caldo e passionale. Per quanto ci riguarda, mi aspetto una risposta importante in merito agli aspetti sui quali abbiamo lavorato come lo spirito di gruppo» .