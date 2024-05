Serie B, semifinale Playoff. Febbre alle stelle per Palermo-Venezia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla grande attesa a Palermo per la semifinale di domani contro il Venezia.

La recente vittoria del Palermo contro la Sampdoria ha scatenato un’ondata di entusiasmo nella città, con i tifosi già impegnati a garantirsi i biglietti per la prossima partita. La vendita dei biglietti nelle prime ore ha registrato numeri impressionanti, con 17.486 tagliandi venduti in sole sei ore durante la fase di prelazione riservata. Questo dimostra il forte legame tra la squadra e la città, ulteriormente rafforzato dalla brillante prestazione nei preliminari dei play-off.

La sfida per ottenere un biglietto continua oggi con l’apertura delle vendite libere alle 13:00. Durante la partita contro la Sampdoria, il Barbera ha visto una partecipazione di 32.730 spettatori, il record stagionale per il Palermo, anche se non il più alto della Serie B, che appartiene al match Bari-Ternana con 33.808 presenze. Questa volta, l’obiettivo è raggiungere il tutto esaurito, un risultato che non si vede dalla finale play-off di Serie C contro il Padova.

Playoff serie B. Palermo-Venezia: biglietti in vendita. Info e prezzi

Nonostante il tempo limitato, l’entusiasmo è palpabile, alimentato dalla possibilità di ripetere la straordinaria performance contro la Sampdoria, dove i tifosi hanno creato un’atmosfera intimidatoria che ha contribuito alla vittoria.

Unica nota negativa sono le nuove restrizioni imposte dall’Onms, che vietano la vendita dei biglietti ai residenti di Venezia e provincia per la gara di domani, e ai residenti di Palermo e provincia per il match di ritorno. Queste misure, consuete per gli spareggi di quest’anno, potrebbero influire sull’affluenza, ma l’entusiasmo e il supporto dei tifosi del Palermo restano altissimi.