Diakité bomber, i centrali da urlo. Mignani si gode la super difesa: chi in campo contro il Venezia?

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla difesa del Palermo e le scelte di Mignani.

La difesa del Palermo ha giocato un ruolo chiave nella vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, dimostrando una solidità e un’efficacia impressionanti. Non solo la squadra ha mantenuto la porta inviolata per la seconda partita consecutiva, ma ha anche contribuito significativamente alla fase offensiva, permettendo ai rosanero di raggiungere la semifinale play-off contro il Venezia.

Il protagonista indiscusso è stato Diakité, che ha segnato una doppietta straordinaria. La sua capacità di essere al posto giusto al momento giusto, unita alla precisione e alla forza nei suoi tiri, ha messo fuori gioco il portiere avversario, Stankovic. Oltre ai gol, Diakité ha dominato nell’uno contro uno e ha sfruttato al meglio il cross di Lund per il secondo gol. Da quando Mignani lo ha spostato esterno a tutta fascia, Diakité ha ritrovato una spinta e un’aggressività che lo rendono pericoloso anche in zona gol, con sei reti stagionali divise tra Ternana e Palermo.

Un’altra prestazione eccezionale è stata quella di Lucioni, che ha neutralizzato efficacemente gli attaccanti della Sampdoria, Borini, De Luca ed Esposito, impedendo loro di creare pericoli. La sua presenza sarà fondamentale anche contro il Venezia, specialmente considerando la sua eccellente prestazione contro di loro a settembre.

Per quanto riguarda la formazione difensiva, Mignani dovrà decidere chi affiancherà Lucioni. Ceccaroni, ex del Venezia, è uscito per un infortunio alla coscia, quindi la scelta potrebbe ricadere su Marconi, Graves o Nedelcearu. Marconi ha mostrato una prestazione eccezionale contro la Sampdoria, Graves ha contribuito con personalità e sicurezza, mentre Nedelcearu, dopo aver scontato la squalifica, è pronto a dimostrare il suo valore nei play-off.

La difesa del Palermo, quindi, si presenta come un reparto solido e determinante, capace di influenzare sia la fase difensiva che quella offensiva, contribuendo in modo decisivo ai successi della squadra. Il tecnico Mignani dovrà scegliere attentamente gli uomini giusti per mantenere questa solidità e affrontare al meglio la sfida con il Venezia.