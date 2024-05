Playoff serie B. Palermo-Venezia: pari e vittoria, sei anni fa andò di lusso. Il precedente

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” su sofferma sul Palermo che giocherà in semifinale contro il Venezia e ripercorre i playoff del 2018.

Non c’è tempo per rilassarsi dopo la vittoria sulla Sampdoria: il Palermo deve subito concentrarsi sulla prossima sfida contro il Venezia, una delle squadre più forti della Serie B, subito dietro alle due promosse in Serie A, Parma e Como. La partita contro i lagunari di Vanoli si preannuncia difficile per Brunori e compagni, dato che il Venezia ha combattuto fino all’ultimo minuto della stagione regolare per la promozione diretta, cedendo solo allo Spezia e lasciando il posto al Como.

Precedenti Stagionali

L’ultimo incontro tra Palermo e Venezia risale al 15 marzo al Barbera, quando i rosanero, guidati da Corini, attraversavano un periodo difficile. Il match si concluse con una netta vittoria per 3-0 del Venezia, spegnendo le speranze del Palermo di avvicinarsi alle posizioni di vertice per un salto diretto in Serie A. Pohjanpalo, protagonista di quella partita, rappresenta ancora una minaccia per la difesa rosanero.

Un Precedente Storico Incoraggiante

Un precedente storico favorevole al Palermo risale al campionato 2017/18, quando le due squadre si sfidarono nella semifinale play-off per la promozione. Il Palermo riuscì a pareggiare 1-1 a Venezia e vinse il ritorno al Barbera grazie a un autogol di Domizzi, qualificandosi per la finale contro il Frosinone, poi promossa in Serie A.

Il Vantaggio del Campo

Nella stagione attuale, il Palermo ha già dimostrato di poter vincere a Venezia, con una tripletta di Brunori che ha portato a un convincente 3-1 in trasferta. Tuttavia, questa volta il Venezia avrà il vantaggio di giocare in casa nel match di ritorno, rendendo la sfida ancora più incerta.

Attuale Forma del Palermo

Il Palermo arriva a questa semifinale nella migliore forma della stagione, almeno da quando Mignani è alla guida della squadra. Sfruttare questa scia positiva sarà cruciale per affrontare al meglio il doppio impegno, puntando in particolare sulla partita di lunedì sera al Barbera, dove il sostegno dei tifosi potrebbe fare la differenza.

La sfida tra Palermo e Venezia sarà estremamente equilibrata, con difficoltà a fare pronostici certi. L’entusiasmo e la solidità ritrovata del Palermo potrebbero essere gli elementi chiave per inseguire il sogno chiamato Serie A.