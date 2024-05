Semifinale Playoff serie B. Palermo adesso senza vantaggi: il regolamento

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla semifinale tra Palermo e Venezia e sul regolamento.

Il Palermo si prepara ad affrontare il Venezia nella semifinale dei play-off, consapevole di non poter contare sul vantaggio del fattore campo come accaduto contro la Sampdoria. Tuttavia, l’entusiasmo che circonda la squadra può essere un incentivo importante per alimentare il sogno di raggiungere la Serie A.

La Regola del Miglior Piazzamento

Nei play-off, il Venezia avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa e, in caso di parità complessiva, sarà la squadra a qualificarsi grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la stagione regolare. Questo significa che il Palermo non potrà permettersi un doppio pareggio. Se dovesse verificarsi una vittoria e una sconfitta, i rosanero saranno obbligati a segnare un gol in più rispetto agli avversari per passare il turno.

Assenza di Supplementari

A differenza dei preliminari, nelle semifinali e nella finale dei play-off non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità nel doppio confronto, il Venezia avanzerebbe automaticamente in finale grazie al miglior piazzamento in classifica.

Le partite di andata e ritorno della semifinale si disputeranno nell’arco di cinque giorni: l’andata è prevista per domani, mentre il ritorno si giocherà venerdì. Questo ritmo serrato richiede una preparazione ottimale e una gestione attenta delle energie da parte del tecnico Mignani e della sua squadra.