Serie B, petardi al “Liberati”: Daspo per tifosi di Como e Spezia

Come riportato da calciofere.it, la Polizia di Stato di Terni ha denunciato alla Procura della Repubblica ternana due tifosi comaschi e due tifosi spezzini.

I tifosi individuati hanno accenso dei petardi in occasione degli incontri di calcio della Ternana tenutisi al “Liberati” rispettivamente con Como e Spezia. Al termine delle indagini per tali fatti, la Digos ha individuato i presunti responsabili che dovranno rispondere di lancio di materiale pericoloso a causa o in occasione di manifestazioni sportive. Nei loro confronti è stata disposta dal Questore di Terni la procedura per l’irrogazione della misura del Daspo.