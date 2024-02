D’Angelo presenta Spezia-Feralpisalò: «Ora abbiamo in rosa delle armi che non avevamo»

Luca D’Angelo è intervenuto in conferenza stampa nel corso della mattinata odierna per presentare il match in programma domani tra Spezia e Feralpisalò.

Di seguito le sue parole:

«Non so se lo Spezia di un mese fa avrebbe perso a Modena ma lo spirito e la voglia non sono mai mancati. Ora abbiamo la possibilità di ruotare più giocatori mentre prima a causa di infortuni ed una rosa non ampissima eravamo in difficoltà sotto quel punto di vista.

Stiamo facendo molto bene sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni però la strada è ancora ripida, il campionato è difficile. Ora abbiamo in rosa delle armi che non avevamo.

Domani dovremo avere la voglia di portare a casa il risultato. Sarà una gara difficile come del resto tutte le altre di questo campionato. Nessuno può dormire sonni tranquilli contro nessuno. Servirà una grande prestazione.

Sarà molto importante far tornare il Picco un fortino. Quando giochiamo in casa con la spinta dei nostri tifosi possiamo dare tanto e dobbiamo sfruttare questa cosa. Dobbiamo però pensare a fare punti anche fuori casa come successo a Modena. Ovviamente giocare in casa è meglio perché abbiamo uno stadio focoso e questo lo sentiamo, mi auguro anche domani i tifosi ci diano la spinta.

Non credo ci sia bisogno di dire nulla ai tifosi. Anche a Modena erano numerosissimi e si sono fatti sentire. Dobbiamo ringraziarli per questo e sono convinto che anche domani ci aiuteranno.

Verde? Volevo inserirlo nel corso della partita con il Modena ma l’espulsione ha cambiato le cose. Rimane un giocatore imprescindibile per noi. Elia ha la fortuna di saper ricoprire più ruoli, lo utilizzeremo dove lo riterremo più opportuno.

E’ una squadra che gioca molto sulla tecnica. Sta facendo bene a livello di prestazioni ed ha giocatori con capacità dinamiche ed in grado di ribaltare l’azione. Non sarà facile. Servirà una gara con pochi errori sul piano tecnico e di grande temperamento».