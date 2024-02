Il Messaggero: “Fere, a Palermo come in un bunker”

L’edizione odierna de “Il Messaggero“, sezione Umbria, si sofferma sulla partita di stasera tra il Palermo e la Ternana, facendo il punto sulla formazione rossoverde.

Per gli uomini di Breda sarà come essere nuovamente in trincea, ma stavolta bisogna infilare l’elmo in testa in maniera più sicura fronteggiare l’artiglieria pesante dei rosanero. Se la squadra di Eugenio Corini è una vera e propria potenza, la Ternana è chiamata a inventarsi qualcosa e a provare anche a giocare d’astuzia, di pazienza e d’intelligenza. Come Davide contro Golia. L’allenatore delle Fere non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, ma ha aggiunto qualcosa nel post-partita della gara pareggiata in casa contro il Lecco.

Questo, il pensiero di Breda: «E’ importante, in questo momento, fare sempre punti. La serie B non è un campionato scontato. Così come non è scontato vincere per forza con il Lecco, né perdere per forza a Palermo. Anzi, magari i punti pesanti si riescono a fare pure dove non ci si attende di prenderli. Ma continuare a fare punti, è importante e bisogna provarci ogni volta. La serie B è lunga».