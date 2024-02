Repubblica: “Dimenticare Cremona. Corini: “Tanta rabbia”. Tenuta fisica sotto esame”

L’edizione odierna de “La Repubblica“, sezione Palermo, ha riportato le parole in conferenza stampa rilasciate ieri da Eugenio Corini. Il tecnico rosanero ha rimarcato la delusione post Cremona e stasera, contro la Ternana, si attende una reazione.

L’umore della squadra rosanero dopo la rimonta subita contro i grigiorossi e con l’uomo in più, Eugenio Corini ha usato queste parole. «La sensazione nello spogliatoio è stata quella di una sconfitta. C’è rabbia e delusione. La prestazione c’è stata, abbiamo subito un primo gol in cui sono stati bravi loro, ma nel secondo ci abbiamo messo del nostro e poi non mi sono piaciuti i dieci minuti successivi di difficoltà».

Stasera contro la Ternana, appuntamento del turno infrasettimanale, è la tenuta fisica di una squadra che per 75 minuti ha giocato in 11 contro 10, senza che si sia percepita l’inferiorità numerica avversaria. «La Cremonese è una grandissima squadra con ottime individualità e penso che sabato sia stata l’inerzia a fare la differenza. — ha dichiarato il tecnico — In ogni caso saremmo stati dei folli a sottovalutarli quando abbiamo chiuso il primo tempo con il doppio vantaggio. Sapevamo che sarebbero rientrati in campo con grande intensità, ma non c’è stato nessun atteggiamento rinunciatario. È un’occasione persa di cui mi assumo e ci assumiamo la responsabilità, ma adesso dobbiamo andare avanti e guardare la gara con la Ternana».