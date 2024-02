Serie B, scatta la volata finale per la promozione. Gli esperti: «Playoff? Occhio alle sorprese»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla volata promozione in B riportando alcune dichiarazioni dei tecnici esperti.

Ma le tre che non andranno in A dirette saranno favorite per i playoff? Oppure chi non avrà nulla da perdere le befferà? E se ci arrivasse la Samp? Molte le incognite. Sentiamo Leone: «I playoff li vince una delle prime cinque, però mi piace il Catanzaro, che gioca con qualità e coraggio. La Samp no, è in ritardo e soprattutto è troppo altalenante». Minotti è d’accordo: «Vincerà una delle prime cinque, hanno qualcosa in più. L’anno scorso abbiamo visto il Südtirol in semifinale, quest’anno è diverso: gli investimenti e le profondità delle rose mi sembrano superiori. Le altre non possono reggere il confronto, la differenza in classifica non è casuale».

La vedono diversamente gli altri. Così Oddo: «Qui può cambiare qualcosa: vince chi ci arriva bene fisicamente e chi è piazzato meglio, anche se i valori avranno comunque il loro peso. Ma attenzione, perché in 180’ ci sono tanti rischi. La Samp sta facendo miracoli e non può fare come il Cagliari, che era uno squadrone. Attenzione invece a Catanzaro o Modena, che potrebbero fare qualche sorpresa». E Perticone: «Le cose possono cambiare. Ho fatto diversi playoff, il piazzamento conta tanto, ma soprattutto sarà determinante come ci arrivi: devono star bene i giocatori chiave e non devi essere deluso dalla mancata promozione diretta. Insomma, c’è pericolo. E occhio a chi arriva da dietro ed è più fresco: il Cittadella adesso è giù, ma se si riprende e ci arriva potrebbe girargli meglio che in passato».