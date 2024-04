LIVE SERIE B PALERMO-REGGIANA 0-0

Il Palermo questo pomeriggio scenderà in campo al Renzo Barbera per affrontare la Reggiana di Nesta reduce da una sconfitta casalinga contro il Cosenza per 4-0. La squadra di Mignani, dopo tre pareggi dall’arrivo del nuovo tecnico, è chiamata a ritrovare la vittoria che tra le mura amiche manca da più di due mesi. I rosanero vanno in campo con: Pigliacelli in porta; difesa composta da Diakité, Lucioni e Nedelcearu. In mediana Buttaro, Henderson, Gomes e Lund. In avanti Di Francesco dietro a Brunori e Mancuso.

Di seguito la cronaca live testuale del match:

PRIMO TEMPO

20′ Palermo in avanti: Mancuso in attacco la passa a Brunori, il numero 9 tenta un tiro a giro che non gira e finisce sul fondo.

14′ Brividi per la difesa rosanero: Kabashi dalla bandierina mette in mezzo, Fiamozzi stacca di testa e costringe Pigliacelli ad intervenire con i pugni, la palla raggiunge Rozzio che ribatte e il portiere rosanero respinge ancora.

12′ Brunori prova a partire in contropiede ma viene chiuso da due avversari finendo a terra, l’arbitro fischia in favore dei rosanero. L’azione riparte con Di Francesco che viene servito ed entra in area ma la palla è troppo lunga e finisce tra i guantoni del portiere granata.

11′ Di Francesco entra in area e crossa in cerca di qualche compagno: Satalino interviene e la blocca.

9′ Buttaro avanza sulla fascia fino a quando viene strattonato da un avversario finendo a terra: il pubblico rumoreggia chiedendo un intervento da parte dell’arbitro che non arriva. Tutto regolare.

6‘ Ospiti ancora all’attacco: Kabashi tenta un tiro dalla distanza, Pigliacelli si stende e la ribatte.

4‘ Rimessa laterale per i granata: Fiamozzi la mette in mezzo in cerca di un avversario che vada all’attacco, la palla viene raccolta da Di Francesco che la spazza via.

2′ Reggiana in pressing: Nedelcearu interviene su un avversario mandando la palla in angolo.

1′ Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 7 Mancuso, 9 Brunori (Cap.), 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 25 Buttaro, 53 Henderson. A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 8 Segre, 11 Insigne, 14 Ranocchia, 15 Marconi, 27 Soleri, 32 Ceccaroni, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

REGGIANA: 12 Satalino, 3 Pieragnolo, 4 Rozzio (Cap.), 11 Gondo, 15 Fiamozzi, 17 Libutti, 27 Marcandalli, 42 Bianco, 72 Melegoni, 77 Kabashi, 90 Portanova. A disposizione: 1 Sposito, 7 Varela, 8 Cigarini, 9 Vido, 16 Reinhart, 18 Okwonkwo, 20 Blanco, 23 Pettinari, 25 Szyminski, 28 Antiste, 29 Pajac, 30 Vergara. Allenatore: Nesta.

ARBITRO: Perenzoni (Rovereto) AA1: Rocca (Catanzaro) AA2: Vigile (Cosenza) IV UFFICIALE: Perri (Roma 1) VAR: Maggioni (Lecco) AVAR: Serra (Torino).

MARCATORI:

NOTE: