Serie B, la favorite alla promozione secondo i bookmakers. Ecco la quota del Palermo

I bookmakers spesso offrono una panoramica interessante sulle probabilità di promozione dei club di Serie B in Serie A. Tra le favorite per andare in A il Palermo sta a quota 6.

Ecco le quote:

Ascoli Non quotato

Bari Non quotato

Brescia 9

Catanzaro 6

Cittadella 20

Como 1.25

Cosenza Non quotato

Cremonese 2.50

Feralpisalò Non quotata

Lecco Non quotato

Modena 100

Palermo 6

Parma Non quotato

Pisa 9

Reggiana 100

Sampdoria 6

Spezia Non quotato

Sudtirol 50

Ternana Non quotato

Venezia 2.25

*Media quote proveniente dai principali bookmakers