Binda: “Monte stipendi Serie B, la Samp resta prima. Ma nei dati della Lega mancano i bonus”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un articolo a firma Nicola Binda si sofferma sul monte ingaggi in serie B.

A seguito delle comunicazioni della Lega B alle società riguardanti gli aggiornamenti dei monti ingaggi dopo il mercato di gennaio, sembra che siano stati inclusi gli stipendi relativi ai contratti federali per calciatori, allenatori, manager e altre figure riconosciute dalla FIGC. Ma, come riportato dal giornalista, non sono stati inclusi i bonus.

“Nel conteggio manca soprattutto la parte variabile, i cosiddetti bonus. E’ una possibilità consentita alle società di integrare gli stipendi: ci sono bonus a obiettivi, sia di squadra che personali. Ma possono essere anche bonus di facile raggiungimento, per esempio alla prima presenza, al primo punto o al primo gol. E questa voce omessa dalla Lega B fa cambiare di molto la situazione. Perché dopo gennaio le società spendono molto di più rispetto a ottobre. Questo è evidente”.

Serie B, classifica monte ingaggi: Palermo fuori dal podio