Palermo-Parma, il doppio ex Guidolin: «Sarà una bella sfida tra due squadre motivatissime»

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Parma” ha riportato un’intervista a Francesco Guidolin, sicuramente una figura rispettata e amata dai tifosi del Palermo e del Parma per le sue imprese e le sue gesta sulle rispettive panchine. Da allenatore, ha dimostrato grande competenza tattica e capacità di ottenere risultati significativi per entrambe le squadre.

Al Palermo, Guidolin ha avuto un notevole successo, guidando la squadra a ottenere promozioni e a ottenere risultati di rilievo in Serie A. Ha contribuito a consolidare il Palermo come una forza nel calcio italiano durante il suo periodo sulla panchina rosanero. Anche al Parma, Guidolin ha lasciato un segno indelebile, conducendo la squadra a risultati di spicco sia in Serie A che in competizioni europee. Ha dimostrato una capacità unica di gestire le risorse a disposizione e di ottenere il massimo dalle sue squadre.

Di seguito le sue parole rilasciate in vista della gara tra le sue due ex squadre:

«Sarà una bella sfida, tra due squadre motivatissime. Il Parma? Ho visto una squadra sempre propositiva, che riesce ad esprimere il suo gioco e la sua idea di calcio a prescindere dall’avversario e dal fatto che giochi in casa oppure in trasferta. Il Parma sta facendo un percorso eccezionale: è in testa praticamente dall’inizio della stagione e ha sempre conservato un certo margine di vantaggio sulle dirette rivali. Significa che ha solidità, forza, talento. È un gruppo con la giusta mentalità. E in questo si vede la mano di Fabio: la sua è una guida tecnica competente ed equilibrata. il suo lavoro psicologico nella gestione del gruppo e del momento sarà fondamentale, così come lo è stato finora. Pecchia? Un ragazzo serio, intelligente, intuitivo. Non mi stupisce affatto quello che sta facendo anche da allenatore. E ha una qualità che, a mio avviso, fa la differenza. Quale? La preparazione. E non mi riferisco soltanto al discorso calcistico, ma in generale. Con Fabio puoi parlare di tante cose: stare con lui diventa davvero piacevole».