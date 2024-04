Corriere dello Sport: “Palermo e i rinnovi. Si lavora per il futuro”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che lavora sui rinnovi.

Il Palermo sembra stia pianificando con saggezza il suo futuro, agendo per tempo per assicurarsi i servizi di pezzi chiave della squadra attuale. Il rinnovo di Jacopo Segre è un segno di fiducia nei suoi confronti e una mossa strategica per mantenere stabilità e continuità nel centrocampo. Con il rinnovo biennale già praticamente concordato, che estenderà il suo contratto fino al 2027, Segre ha chiaramente dimostrato di essere un elemento prezioso per la squadra.

Oltre a Segre, ci sono altri giocatori fondamentali il cui contratto scade nel 2025, come Lucioni, Di Mariano, Nedelcearu e Piglicelli. L’attenzione su questi giocatori suggerisce che il Palermo stia valutando con attenzione quali pilastri mantenere per costruire una squadra competitiva nei prossimi anni. In particolare, l’opzione di rinnovo fino al 2026 per il portiere Piglicelli fornisce ulteriore sicurezza nel ruolo chiave tra i pali.

Queste mosse dimostrano una gestione attenta e proattiva del club nel trattare con i giocatori chiave ben prima della scadenza dei loro contratti. Questo non solo aiuta a prevenire l’incertezza tra i giocatori, ma mantiene anche una struttura di squadra solida, consentendo al club di concentrarsi sul miglioramento delle prestazioni sul campo senza la distrazione di questioni contrattuali imminenti.