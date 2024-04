Corriere dello Sport: “Palermo, contro il Parma Gomes resta fuori. Segre e Di Francesco…”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e le scelte di Mignani in vista del Parma.

Il Palermo si trova in un periodo di transizione sotto la guida di Mignani, il quale sembra aver impostato la squadra con un approccio più prudente rispetto al passato, privilegiando la stabilità difensiva piuttosto che le sortite offensive audaci. La scelta di una difesa a tre, guidata da Lucioni, e la modifica sul fianco destro con Di Mariano al posto di Buttaro, riflette questa intenzione di avere una squadra ben bilanciata e pronta a sfruttare le occasioni senza subire contropiedi pericolosi.

I cambiamenti in centrocampo suggeriscono ulteriori rifiniture nella strategia di Mignani. Il ballottaggio tra Stulac e Gomes per il ruolo di playmaker è emblematico: Stulac, con una stagione di esperienza in Serie A con il Parma, potrebbe portare una certa conoscenza tattica e tecnicità contro la sua ex squadra. Segre che rientra tra i titolari al posto di Henderson, potrebbe inoltre offrire freschezza e dinamismo al centrocampo.

In attacco, la conferma di Di Francesco in un ruolo ibrido tra centrocampo e attacco sottolinea la ricerca di un equilibrio tra creatività e sostegno alle punte, Brunori e Mancuso, che saranno cruciali per concretizzare le occasioni da gol. Il nuovo assetto del Palermo riflette una strategia che mira a stabilire un equilibrio solido per poi colpire nei momenti opportuni. Questo approccio può essere la chiave per rompere la serie di risultati negativi e per ristabilire una sensazione di fiducia e di controllo nelle prestazioni della squadra, soprattutto in partite di alto profilo come quella imminente contro il Parma. Questa partita sarà quindi un test significativo per vedere se i cambiamenti tattici e di formazione potranno finalmente tradursi in una vittoria tanto attesa.