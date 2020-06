Il Giudice Sportivo ha diramato gli squalificati per il prossimo turno di Serie B. Di seguito la lista degli squalificati:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASENCIO MORAES Raul Jose (Cosenza): per avere, al 51° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario.

PASA Simone (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

PELLIZZER Michele (Virtus Entella): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Decima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARBERIS Andrea (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAPUANO Marco (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DEZI Jacopo (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KANOUTE Elimane Franck (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOMBARDI Cristiano (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAGLIARULO Luca (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STRIZZOLO Luca (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VOLTA Massimo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORETTI Roberto (Perugia): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale.