L’Organizzazione mondiale per la sanità ha lanciato l’allarme per l’emergenza Coronavirus. Di seguito le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus riportate da “Notizie.it”: “Sappiamo che la pandemia è molto più di una crisi sanitaria, è una crisi economica, sociale e, in molti Paesi, politica. I suoi effetti si faranno sentire per decenni. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 183mila nuovi contagi. È il segnale che il Covid-19 non recede, trascinato dalle Americhe e dal sub-continente asiatico”.