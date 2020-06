Il Troina sta pensando all’allenatore per la prossima stagione, dopo l’addio di Davide Boncore. Secondo quanto riporta “Goalsicilia.it”, in lizza per la panchina ci sarebbe Alessandro Settineri, tecnico che ha fatto benissimo a Ragusa in Eccellenza. Settineri dovrà battere la concorrenza di Sirio Silvestri, anche lui un’opzione per la panchina rossoblu.