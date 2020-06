Sembrava andare tutto bene tra Mirko Antonucci e il Vitoria Setubal, squadra che lo ha preso in prestito a gennaio. Lui in Portogallo è felice, va al mare, vive con la fidanzata e la scorsa settimana ha segnato anche il suo primo gol. Adesso la situazione è drasticamente cambiata e la sua avventura in prestito potrebbe anche finire in anticipo. Tutta colpa di alcune foto e un video postato su Tik Tok da Antonucci due giorni fa, subito dopo la sconfitta per 3 a 1 contro il Boavista, e che ha fatto infuriare il Vitoria Setubal.

L’attaccante è ai margini, in Portogallo scrivono che sia stato proprio messo fuori squadra anche se non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale né al ragazzo né al suo agente. Il Vitoria sta addirittura valutando l’ipotesi di rispedirlo a Roma prima del termine del prestito.