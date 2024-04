Serie B: il Como ne fa cinque alla Feralpi, un gol a testa in Bari-Pisa. La classifica aggiornata

Terminano i match delle gare di Serie B valevoli per la 34^ giornata del campionato cadetto. Nella prima frazione di gioco ad aprire le danze è il Pisa ed in particolare Calabresi, il calciatore del club toscano la sblocca al 4′. Gara scintillante a Salò, dove a sbloccarla sono i padroni di casa con un gran gol dell’ex rosa Mattia Felici. Poi si sveglia il Como: Cutrone al 20′ e al 38′, e Barba al 31′ la ribaltano, prima del 2-3 realizzato da Zennaro sul finale del primo tempo. Gare equilibrate tra Ascoli-Modena e Brescia-Ternana, nessuna delle formazioni riesce a far male alla rispettiva avversaria, tranne per un gol annullato alla Ternana dal VAR e un rigore sbagliato da Nestorovski, con i match scivolano all’intervallo sul punteggio di 0-0.

Nella seconda frazione di gioco il Bari riprende il Pisa: Puscas al 60′ buca i toscani e rimette in piedi i pugliesi guidati da Giampaolo dopo l’esonero di Iachini. Il Como la chiude realizzando altri 2 gol, con Strefezza al 64′ e Braunoder all’87’, per chiudere il match e spegnere le speranze alla Feralpisalò. Gare invece equilibrate e senza reti in Ascoli-Modena e Brescia-Ternana.

I risultati finali:

Ascoli-Modena 0-0

Bari-Pisa 1-1 (Calabresi 4′; Puscas 60′))

Brescia-Ternana 0-0

Feralpisalò-Como 2-5 (Felici 16′, Cutrone 20′,38′; Barba 31′; Zennaro 45′, Strefezza 64′; Branouder 87′)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Parma 70

Como 67

Venezia 61

Cremonese 59

Catanzaro 55

Palermo 52

Brescia 46

Sampdoria 44

Pisa 44

Cittadella 43

Sudtirol 42

Modena 40

Reggiana 40

Cosenza 39

Ternana 36

Bari 36

Spezia 35

Ascoli 34

Feralpisalò 31

Lecco 26