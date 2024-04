Feralpisalò sconfitta dal Como, Zaffaroni: «Ci vuole più cattiveria e più attenzione»

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita persa contro il Como, l’allenatore della Feralpisalò Marco Zaffaroni ha rilasciato le seguenti parole:

«I gol sono nati da palla inattiva, sicuramente lì potevamo fare molto meglio. Paradossalmente oggi da un punto di vista tattico e di come abbiamo affrontato la partita, esclusi questi episodi, abbiamo fatto bene. Chiaramente abbiamo sbagliato molto. Lì loro hanno costruito la loro vittoria, in termini di prestazioni oggi la partita l’abbiamo fatta. Hanno tanti giocatori da marcare, ci vuole grande attenzione e bisogna riuscire a togliere le loro qualità. Non siamo riusciti, loro sono molto pericolosi con ogni mezzo. Ci vuole più cattiveria e più attenzione. Balestrero è reduce da un infortunio, ci sono ancora quattro partite di giocare e secondo me non valeva la pena correre quel rischio subito. Ora lo abbiamo recuperato. Col Cittadella serve una partita di grande sostanza e grande voglia. I calcoli non servono a nulla, li faremo all’ultima giornata. Oggi abbiamo fatto meglio rispetto a Pisa. Da un punto di vista strutturale concediamo qualcosa agli avversari. C’è da marcare gente molto forte fisicamente, devi fare delle scelte. I gol nascono da seconde palle. Oggi abbiamo peccato in rabbia, contro una squadra cattiva e che ha qualità in queste cose. La squadra ha fatto la partita che doveva fare contro una che ha grande gioco. Non avevo la sensazione che fossimo in grande difficoltà. Tutto questo è penalizzato dal risultato finale, che chiaramente è l’unica cosa che conta. Se vogliamo riprendere la palla in un certo modo, deve essere in funzione del sistema avversario. Volevamo impedire loro di fare le giocate pericolose. L’abbiamo fatto bene».