Il Como batte la Feralpisalò. Roberts: «Cutrone un leader, giocatore importantissimo»

Osian Roberts, allenatore del Como, ha commentato la vittoria contro la Feralpisalò e la prestazione di Cutrone in un’intervista a Sky Sport.

«Importante essere usciti bene, dopo aver subito due gol. Cutrone è sicuramente un giocatore importantissimo per noi, si allena benissimo e il suo entusiasmo coinvolge tutta la squadra. Vive per fare gol, siamo molto contenti per lui. Un leader, il primo a difendere, sono molto contento per lui. Più felice per i 5 gol o subito testa a Lecco-Venezia? Beh, sicuramente siamo contenti per i 5 gol, vuol dire che stiamo lavorando bene in settimana soprattutto pepr quanto riguarda i piazzati. Gli altri risultati, per quanto ci riguarda, non sono sotto il nostro controllo. Quindi testa alla Samp. Naturalmente possiamo migliorare a livello di prestazione collettiva, con e senza palla ma sicuramente quando abbiamo il possesso. Possiamo gestire meglio il possesso, ma la cosa più bella è che creiamo sempre con la palla perché sappiamo di essere pericolosi sempre quando attacchiamo. Dopo la performance di oggi, sicuramente possiamo difendere meglio».