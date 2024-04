Brescia-Ternana, Maran: «Playoff? Non abbiamo mai smesso di provarci fino in fondo»

Nella conferenza stampa dopo la partita casalinga contro la Ternana, conclusasi con un pareggio per 0-0, l’allenatore del Brescia, Rolando Maran, ha dichiarato di essere soddisfatto della prestazione della sua squadra nonostante i momenti di tensione vissuti durante la partita.

Ecco le sue parole:

«E’ vero che abbiamo avuto due spaventi, ma noi abbiamo sempre provato a tenere palla. Abbiamo provato ad avere più soluzioni, volevamo scardinare una linea che è stata difficile da superare. Ci abbiamo provato fino in fondo perché negli ultimi otto minuti abbiamo collezionato tre grosse occasioni. Pensavo che potessimo soffrire di più: loro li avevo visti bene. Ripartono bene, e invece non abbiamo sofferto tanto. Ci siamo giocati l’uno contro uno in tutte le zone del campo; onestamente pensavo potesse andare peggio. Volevamo forzare la situazione. Sono andato in campo a fare i complimenti alla squadra, non ho nemmeno aspettato gli spogliatoi. Playoff? Non abbiamo mai smesso di provarci fino in fondo. Oggi volevamo guadagnare anche punti in avanti. Rompiamo le scatole a tutti, possiamo giocarcela contro chiunque. Abbiamo le nostre carte, senza però creare un peso superfluo alla nostra testa. Senza Borrelli e Olzer abbiamo perso due giocatori con determinate doti fisiche. Se capitano nello stesso reparto, è molto sfortuna. Ma non ci lamentiamo. Se vediamo la partita della Ternana della settimana scorsa, le squadre con più caratura hanno fatto la nostra stessa gara. Abbiamo giocato nella loro metà campo, cercando di sbagliare il meno possibile perché ogni ripartenza poteva essere letale per noi. Nei finali di campionato ci sono queste partite qua, ma lo sappiamo: corriamo meno rischi e giochiamocela fino in fondo».