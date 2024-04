Serie B: Gomes e Coulibaly saltano la Sampdoria. Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 31^ giornata

Il Giudice sportivo ha reso note le sanzioni al termine della 31esima giornata di Serie B. Di seguito i giocatori squalificati:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOMES Claudio Amarild (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARBIERI Tommaso (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BELLEMO Alessandro (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERTAGNOLI Massimo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COULIBALY Mamadou (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCONI Jacopo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

SIBILLI Giuseppe (Bari)

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

TUTINO Gennaro (Cosenza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CALABRESI Arturo (Pisa)

MERKAJ Silvio (Sudtirol)

TERZA SANZIONE

CASASOLA Tiago Matias (Ternana)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana)

PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza)

SALVI Alessandro (Cittadella)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

PAGHERA Fabrizio (Brescia)

PONSI Fabio (Modena)

SETTIMA SANZIONE

LUPERINI Gregorio (Ternana)

NEGRO Stefano (Cittadella)

SESTA SANZIONE

CIGARINI Luca (Reggiana)

COTALI Matteo (Modena)

PERGREFFI Antonio (Modena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AMATUCCI Francesco (Cittadella)

CARACCIOLO Antonio (Pisa)

FRABOTTA Gianluca (Cosenza)

PARIGINI Vittorio (Lecco)

TERZA SANZIONE

CAMPORESE Michele (Cosenza)

CARRIERO Giuseppe Mattia (Cittadella)

MELEGONI Filippo (Reggiana)

NAGY Adam (Spezia)

STRENG David Jeremiah (Ascoli)

c) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TAPARELLI Stefano (Modena): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale