Serie B: multate due società, si salva il Palermo. Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 31^ giornata

La Lega Serie B ha pubblicato le sanzioni rese note dal Giudice Sportivo a termine della 31esima giornata. Di seguito le società multate:

“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Como, Cosenza, Cremonese, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un chiodo lungo circa quindici centimetri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.