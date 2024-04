Dopo la sconfitta contro il Pisa di ieri, lunedì 1° aprile, il Palermo riflette sul futuro di Eugenio Corini. Come riporta Gianlucadimarzio.com il tecnico rosanero non gode più di una totale fiducia da parte della società e potrebbe essere esonerato. Il primo nome per sostituire il tecnico è quello di Fabio Grosso, ma l’ex Lione e Frosinone però non è convinto di entrare in corsa e preferisce aspettare giugno.

