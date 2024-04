Palermo, la Curva Nord 12 chiede rispetto alla squadra: “In campo andate voi, onorate la maglia” (FOTO)

Attraverso i propri canali social la Curva Nord 12 ha pubblicato il seguente comunicato in riferimento al periodo negativo del Palermo e le voci di un’eventuale esonero di Corini.

Ecco le sue parole:

“Nonostante tutti gli sforzi, il nostro andare controcorrente alla piazza tentando come sempre la strada del sostegno illimitato ci siamo ritrovati delusi dalla scarsità di ogni vostra prestazione. Con un Palermo dottor Jekyll e Mister Hyde, non si va da nessuna parte. In serie B ci vuole la testa per portare i risultati a casa. È evidente che sotto pressione questa squadra si sbriciola. 𝐀 𝐧𝐨𝐢 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀𝐒 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐢 𝐟𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀… 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐢 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞. Onorare la maglia è l’unica cosa che vi chiediamo.

Per farlo però ci vogliono le palle… le avete??? Come è giusto che sia, è della società il compito dell’esonero, non abbiamo volutamente forzato la mano perché rispettiamo i ruoli di ognuno così come vogliamo essere rispettati noi nel nostro ruolo. Adesso che il cambio è nell’aria, rimane il fatto che non possiamo più tollerare queste figure.

Gli allenatori bravi o scarsi che siano, restano in panchina, in campo ci andate solo voi… 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐭𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐢 𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢!”.