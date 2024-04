Ag. Desplanches: «Sta trovando poco spazio ma servono pazienza e umiltà»

Claudio Vigorelli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Gianlucadimarzio.com per soffermarsi sul rendimento di alcuni suoi assistiti. Il noto procuratore ha anche parlato di Sebastiano Desplanches, il quale non ha ancora debuttato con la maglia del Palermo nonostante sia protagonista nell’Italia U21:

«Sta trovando poco spazio, ma a dispetto della sua età questa cosa non lo sta deprimendo, anzi. Ogni volta che ha l’occasione di mettersi in mostra non tradisce, come si è notato in Under dove è stato grande protagonista. – continua Vigorelli – Alla sua età e in quel ruolo delicato servono pazienza e umiltà. Dovrà farsi trovare pronto non appena arriverà l’occasione. Non fallirà, ha qualità importanti, riconosciute da tutti gli addetti ai lavori».