Schira: “Palermo, esonero in arrivo per Corini. C’è Grosso”

Arrivano conferme sull’esonero di Eugenio Corini. Secondo quanto riporta Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Palermo ha deciso di voltare pagina puntando sul cambio in panchina. Fabio Grosso è il grande favorito per occupare la panchina rosanero.

Il #Palermo ha deciso di voltare pagina: esonero in arrivo per Eugenio #Corini. Fabio #Grosso in pole per la successione. #calciomercato https://t.co/TQqSG5Uisi

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 2, 2024