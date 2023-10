L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista all’ex rosanero Budan.

Il ricordo più bello in maglia rosanero? «Il gol in casa della Juventus, quando vincemmo 2-0: segnò prima Miccoli e poi io, nel finale».

Quasi inutile chiederle il più brutto… «Già. È il gol sbagliato contro la Samp, ovviamente. Poteva valere la qualificazione in Champions. Mi è dispiaciuto tanto, ma il calcio è fatto anche di queste cose».

Come viene percepito il progetto City Football Group, in relazione al Palermo, all’estero? «Tante squadre vorrebbero farne parte. Il City programma tutto con grande attenzione. Lavorano per il calcio con grande professionalità, non solo per fare business».