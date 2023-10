L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista all’ex rosanero Budan.

Intravede alla lunga la possibilità che questo Palermo possa tornare sui livelli del “suo” Palermo? «Penso che l’obiettivo debba essere quello. Quel Palermo ha lavorato bene: si scovavano giocatori a basso costo, di qualità, e poi si rivendevano alle big d’Europa. Oggi tenere in ordine il bilancio è fondamentale per non precipitare in basso. Un principio cui tutti dovrebbero tenere fede».

Il City è sempre attento ai giovani talenti e il calcio croato offre molti spunti in questo senso: qualche nome da suggerire in chiave Palermo? «In Croazia il City è ben presente, come si vede anche dal recente acquisto di Gvardiol che seguivano da tempo. Se devo fare qualche nome per i rosanero, guardo in casa della Dinamo Zagabria e dico due trequartisti ventenni, Kacavenda e Baturina, e l’esterno Rukavina, classe 2004».