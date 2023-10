L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista all’ex rosanero Budan.

Conoscendo bene queste tre città, quanto può incidere il fattore campo? «L’entusiasmo fa tanto nel calcio. E quindi per il Palermo il Barbera pieno può essere un fattore determinante. Ricordo bene come in certe partite eravamo letteralmente trascinati dalla tifoseria rosanero».

Quale può essere l’insidia maggiore per il Palermo? «Palermo, così come Parma, non è una provinciale, per tradizione oltre che per bacino d’utenza. Quindi c’è più pressione che altrove. La maglia pesa. Ma credo che la presenza di Corini, uno che di Palermo conosce ogni sfumatura, può essere decisiva per gestire sia l’entusiasmo che i momenti difficili, che prima o poi arrivano per tutti».

C’è un giocatore che le somiglia per caratteristiche tecniche in questo Palermo? «Forse un po’ Soleri e un po’ Mancuso, anche se li ho visti troppo poco per potermi esprimere».