In una lunga intervista rilasciata a Tuttob.com, Michele Criscitiello ha fatto il punto sul campionato cadetto. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

«Nonostante nutra dubbi su Corini il Palermo è una squadra forte, mentre il Parma ha un allenatore adatto e secondo me ha indovinato l’anno. Quanto al Venezia può essere una sorpresa, il Catanzaro invece ha un ottimo direttore e un ottimo allenatore e può anche fare meglio del Sudtirol. Il Bari ha accusato il colpo di non essere andato in Serie A per una manciata di minuti, il problema non era Mignani. Quanto alla Sampdoria ha avuto dei problemi ma al momento ha deluso le aspettative».