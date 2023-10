Il noto procuratore Giovanni Branchini è intervenuto stamattina all’evento “Italia-Inghilterra, derby d’Europa” in scena all’ambasciata italiana di Londra. Tuttomercatoweb.com ha raccolto le sue parole, collegabili al caso scommesse:

«Oggi il calcio ha cifre più alte rispetto a ieri e i calciatori diventano ricchi molto prematuramente. Questo è un problema perchè è difficile far capire ad un giovane che ancora si deve sacrificare nonostante possegga auto di lusso, un ricco conto in banca e viene seguito da molte donne. Per non parlare degli sponsor…Un tempo i giocatori venivano seguiti da chi aveva un bckground sportivo mentre oggi si sposta l’asse sugli investimenti».