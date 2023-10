Stasera alle 22:40 Fabrizio Corona andrà in diretta per svelare i nomi coinvolti nello scandalo scommesse, ma alle 17 e e alle 20 è pronto a fare altre rivelazioni come postato sul suo profilo Instagram:

“Alle 17 vi mostreremo un altro giocatore della Roma, questa volta in video, che scommette in tribuna mentre guarda la partita della sua squadra. E alle 20 uno degli audio che ci rivela che Zalewski scommetteva”.