Serie B, cominciano i playoff. Il programma completo

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui playoff di serie B.

Le gare preliminari dei playoff di Serie B stanno per iniziare, con due partite molto attese. Ecco il programma dettagliato:

Il programma:

TURNO PRELIMINARE (gara unica)

Venerdì 17 maggio ore 20.30 PALERMO-SAMPDORIA

Sabato 18 maggio ore 20.30 CATANZARO-BRESCIA

I playoff di Serie B sono un momento cruciale per le squadre coinvolte, con la posta in gioco che è l’accesso alla Serie A. Le partite preliminari saranno giocate in gara unica, quindi ogni errore può essere decisivo.

I tifosi sono pronti a sostenere le loro squadre in questa fase intensa e decisiva del campionato.