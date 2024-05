Corriere dello Sport: “Mignani sposta Brunori. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

Secondo il Corriere dello Sport, le probabili formazioni per il match tra Palermo e Sampdoria vedono alcuni cambiamenti interessanti, in particolare un possibile nuovo ruolo per Brunori.

Palermo

A disposizione:

22 Pigliacelli

15 Marconi

25 Buttaro

31 Aurelio

4 Gomes

6 Stulac

20 Vasic

53 Henderson

7 Mancuso

10 Di Mariano

17 Di Francesco

70 Traorè

Indisponibili: Coulibaly

Squalificati: Nedelcearu

Diffidati: –

Sampdoria

A disposizione:

22 Ravaglia

12 Tantalocchi

25 Ferrari

3 Barreca

29 Murru

13 Conti

40 Stojanovic

2 Piccini

10 Verre

80 Benedetti

32 Girelli

4 Vieira

5 Askildsen

55 Darboe

8 Ricci

19 Alvarez

Indisponibili: Pedrola

Squalificati: –

Diffidati: –

Palermo

Michele Mignani sembra voler confermare il modulo 3-4-2-1 visto recentemente, ma con una possibile novità per Brunori, che potrebbe essere schierato in un ruolo più arretrato, fungendo da trequartista o seconda punta. Questo cambiamento potrebbe essere pensato per sfruttare al meglio le sue capacità di costruzione del gioco e per creare più spazi per gli inserimenti degli altri attaccanti.

Sampdoria

Andrea Pirlo continua con il suo 3-4-2-1, mantenendo un equilibrio tra difesa e attacco. La presenza di giocatori esperti come Caputo in attacco e Rincon a centrocampo sarà fondamentale per gestire la pressione di una partita decisiva come questa. Pirlo ha chiarito l’importanza di rimanere concentrati e di evitare errori difensivi, dato che il Palermo potrà contare sul supporto di uno stadio pieno.