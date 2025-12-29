Serie B, il Boxing Day fa il pieno: oltre 124mila spettatori sugli spalti

Il turno natalizio di Serie B si conferma un appuntamento capace di richiamare folle record sugli spalti. Nelle dieci partite della penultima giornata del girone d’andata, disputate il 27 dicembre, si sono registrate 124.152 presenze complessive, superando i totali dei boxing day delle ultime tre stagioni. Un dato che, come sottolinea Pierluigi Capuano sulle colonne del Corriere dello Sport, sfiora il record stagionale stabilito lo scorso 23 agosto, quando per la prima giornata si arrivò a 124.902 spettatori.

Numeri che rafforzano la scelta della Lega di mantenere la sosta del campionato a Capodanno e non a Natale. Rispetto alle edizioni precedenti, il turno post-natalizio 2025 ha fatto segnare un ulteriore balzo in avanti, superando i già eccellenti dati dei boxing day recenti, come evidenziato ancora da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport.

Con oltre centoventimila tifosi sugli spalti, l’anticipo di Modena e le nove gare del sabato hanno superato nettamente i 113.839 spettatori del 2022. A fare la differenza anche il numero di match sopra quota diecimila: ben sei, un dato che si registra di solito soltanto alla prima giornata di campionato. Il record assoluto dei boxing day resta il Bari-Genoa del 26 dicembre 2022, con oltre quarantamila presenze, lontano però dai 32.506 spettatori fatti segnare sabato al “Barbera”, come ricorda il Corriere dello Sport a firma di Pierluigi Capuano.

Lo stadio di Palermo si conferma leader indiscusso della Serie B: le prime nove presenze stagionali appartengono tutte all’impianto rosanero. Palermo-Padova si è piazzata al secondo posto assoluto, alle spalle soltanto dei 32.922 spettatori del match contro il Modena del 19 ottobre. Ottimi numeri anche per la Sampdoria, che nonostante una stagione complicata ha portato oltre ventimila tifosi al “Ferraris” per la decima volta, nella gara contro la Reggiana, come sottolinea ancora Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport.

A rendere ancora più significativo il totale del turno post-natalizio è stato anche il contributo dei tifosi del Catanzaro. Al “Ceravolo”, complice il momento magico della squadra di Aquilani, con cinque vittorie consecutive, è stato stabilito il record stagionale con 12.406 spettatori contro il Cesena. Record anche a Modena, al “Braglia”, e al “Penzo” di Venezia, per la prima volta oltre quota diecimila, come conclude l’analisi del Corriere dello Sport firmata da Pierluigi Capuano.