Serie A: troppa Inter per la Salernitana, 3 a 0 all’intervallo

Si è appena concluso il primo tempo di Inter-Salernitana, match della 25esima giornata di Serie A. A San Siro ci sono solo i neroazzurri in campo, i quali dominano la partita senza far arrivare i granata davanti a Sommer. Gli uomini di Inzaghi colpiscono un palo con Thuram e una traversa con Barella ma si portano comunque subito in vantaggio grazie alla rete del francese. Raddoppio immediato siglato da Lautaro Martinez seguito dalla rete di Dumfries al 40′.

