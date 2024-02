Serie A: profumo d’Europa per il Torino, Lecce sconfitto 2 a 0. La classifica aggiornata

L’anticipo della 25esima giornata di Serie A tra Torino e Lecce si è appena concluso con il risultato di 2 a 0. I granata ritornano alla vittoria dopo due pareggi di fila grazie alla rete di Bellanova nel primo tempo e alla firma di Duvan Zapata nella seconda frazione di gioco. Gli uomini di D’Aversa terminano la gara in 10 uomini per via dell’espulsione di Pongracic al 70′. I piemontesi conquistano dunque tre punti importanti che gli permettono di restare a ridosso della zona europea.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 60

Juventus 53

Milan 52

Atalanta 42

Bologna 42

Roma 38

Fiorentina 37

Lazio 37

Torino 36

Napoli 35

Monza 30

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 21

Sassuolo 20

Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13