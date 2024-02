Serie A: esordio deludente per Liverani, l’Inter vince 4 a 0 contro una Salernitana invisibile. La classifica aggiornata

Si conclude con un netto 3 a 0 per l’Inter sulla Salernitana il match della 25esima giornata di Serie A di questa sera. Esordio da dimenticare per Fabio Liverani vista la supremazia neroazzurra e la prova fantasma della sua Salernitana: gli uomini di Inzaghi decidono la gara nel primo tempo andando a segno con Thuram, Lautaro Martinez e Dumfries. Al 90′ rete anche per Arnautovic.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 60

Juventus 53

Milan 52

Atalanta 42

Bologna 42

Roma 38

Fiorentina 37

Lazio 37

Torino 36

Napoli 35

Monza 30

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 21

Sassuolo 20

Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13