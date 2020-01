La Serie A è ricominciata, già ci sono state le prime partite del 2020 ma una rischia di saltare. Infatti, come evidenziato da “SportMediaset”, il match tra Lecce e Udinese, in programma alle 18 di questo lunedì 6 gennaio, rischia di essere rinviato a causa delle condizioni meteorologiche che vi sono in Salento. In particolare, il forte vento registrato nelle ultime ore a Lecce potrebbe influenzare la partita. La situazione sarà di certo monitorata nelle prossime ore in attesa di nuovi aggiornamenti.