Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, sono state rese note le formazioni ufficiali della gara di Serie A che apre questo lunedì 6 gennaio. L’ultimo anticipo della diciottesima giornata di Serie A vedrà protagonisti Bologna e Fiorentina, avversari nel match del Dell’Ara, in programma per le 12.30. Esordio non facile per Iachini sulla panchina dei viola, contro un Bologna che ha voglia di continuare a far bene. Di seguito, le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.