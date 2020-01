Come evidenziato da “Calciomercato24.com”, il difensore della Juventus Merih Demiral sarebbe finito sul taccuino di diversi club europei. Il Leicester e il Borussia Dortmund, in particolare, si sono fatte sotto per il 21enne ex Sassuolo arrivando a offrire circa 30 milioni di euro. Offerta prontamente rifiutata dato che la Juventus valuta il proprio calciatore almeno 50 milioni. Nelle ultime ore si registra un’offerta importante dall’Inghilterra, dal Manchester City. La squadra di Guardiola avrebbe offerto circa 45 milioni di euro per portare a Manchester il difensore. Da seguire con attenzione la vicenda, in attesa di novità legate al futuro di Demiral.