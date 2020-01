Nonostante la situazione societaria in casa Trapani, la società attuale sta regalando degli ottimi colpi per centrare l’obiettivo della salvezza. In arrivo Nicola Dalmonte attaccante classe ’97 in uscita dal Lugano, ma di proprietà del Genoa ed il difensore Alessandro Buongiorno classe ’99 del Torino. Questi non saranno i soli movimenti di mercato perché in granata dovrebbe arrivare il centrocampista Mamadou Coulibaly, classe 1999, attualmente all’Entella, ma di proprietà dell’Udinese. Nel mirino anche l’esterno polacco Tomasz Kupisz di proprietà del Bari.