Episodio infelice quello accaduto nel corso della partita tra Sorrento e Agropoli. Al termine della gara vinta dai costieri, Vincenzo Maiuri, allenatore della formazione di casa, ha aspramente criticato il comportamento tenuto dal direttore di gara Lorenzo Vacca della sezione di Saronno, accusato di avergli rivolto più volte delle bestemmie: «Vorrei sottolineare un arbitraggio vergognoso da una parte e dall’altra. La gara è stata diretta da un ragazzino inesperto e che ha bestemmiato in campo almeno 7-8 volte e questa è una cosa, ripeto, vergognosa! Non c’è risultato negativo del Sorrento che possa valere quanto le bestemmie di un arbitro. Sono 33 anni che vivo il mondo del calcio e non ho mai sentito un arbitro bestemmiare in campo. L’arbitro dovrebbe essere esempio di correttezza, fair play ed invece l’episodio di oggi è stato una sconfitta vergognosa per tutto il mondo del calcio che non merita di essere rappresentato da personaggi come questo. Al termine della gara ho provato a chiedere spiegazioni all’arbitro e questo ancora continuava a bestemmiare dicendomi che con me non voleva parlare perché gli ero antipatico. Ho voluto precisare questa cosa perché nel calcio c’è gente che mette soldi, ragazzi che per amore di questo sport fanno sacrifici, tifosi che pagano il biglietto e onestamente lo spettacolo del calcio non può essere rovinato da personaggi che con questo sport non hanno nulla a che fare». Questo quanto evidenziato da “Tuttoseried.com”.