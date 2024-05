Serie A: l’Atalanta non fa sconti, 3 a 0 al Torino e niente Champions per la Roma. 0 a 0 col Lecce, Napoli fuori dall’Europa

Si sono appena concluse le gare delle 18 dell’ultima giornata di Serie A. L’Atalanta, trascinata dal gran gol di Scamacca e dalle reti di Lookman e Pasalic su rigore, stende il Torino 3 a 0 e spezza il sogno Champions League della Roma. Infatti, con un’eventuale quinto posto della Dea per via della vittoria dell’Europa League, avrebbe permesso ai giallorossi, sesti, di accedere al prestigioso torneo continentale. L’Atalanta, che deve ancora recuperare la gara contro la Fiorentina, potrebbe mettere la ciliegina sulla torta terminando il campionato al terzo posto.

Sconfitta indolore per i granata che, grazie allo 0 a 0 di Napoli-Lecce, si piazza al nono posto e, in caso di successo della Fiorentina in Conference League, si qualificherebbe alla prossima edizione della terza competizione Uefa. Stagione fallimentare per i partenopei che, da campioni d’Italia, concludono la stagione al decimo posto. Dopo tanti anni gli azzurri non parteciperanno a nessuna competizione europea.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 93*

Milan 75

Juventus 71

Atalanta 69 *

Bologna 68

Roma 63*

Lazio 60*

Fiorentina 57 *

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Lecce 38

Verona 37*

Cagliari 36

Frosinone 35*

Udinese 34*

Empoli 33*

Sassuolo 29*

Salernitana 17*

* Una partita in meno